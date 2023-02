Tragická nehoda v Košiciach: Mal vodič bavoráka epileptický záchvat?!

Centrom Košíc sa v piatok rútilo BMW, ktoré za sebou nechalo spúšť a zobralo životy nevinným ľuďom. Deň po nehode sa objavila informácia, že vodič auta, ktorý spôsobil dopravnú nehodu na Gorkého ulici, mal údajne počas jazdy zdravotné problémy.

Vodič BMW mal mať v čase nehody podľa TVnovín epileptický záchvat a nebol tak schopný riadiť motorové vozidlo. Polícia však túto verziu ešte preveruje. Vo veci začala trestné stíhanie a voči žiadnej osobe zatiaľ nebolo vznesené obvinenie.

Svedok nehody prehovoril pre Nový Čas o tom, ako malo dojsť k strašnej tragédii. Podľa neho prichádzajúci bavorák narazil v protismere do škodovky, ktorú odhodilo do zábradlia a vzápätí vletel do chodcov na priechode. Následne mal vraziť do Peugeotu, pričom zastal až pri kruhovom objazde. V zdemolovanom vraku škodovky zahynul vodič a na mieste nehody zomrela aj jedna z chodkýň. Ďalšia obeť naposledy vydýchla v nemocnici.