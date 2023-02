Francúzsko má nadmerné zásoby vína: Vláda prišla s riešením, investuje do úlne iného sektora

Francúzsko zápasí s obrovským prebytkom vína. Plánuje preto z neho vyrábať lieh pre liečivá a kozmetiku. Oznámilo to tento týždeň ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Francúzsko, druhý najväčší producent vína po Taliansku, je známe ako národ milovníkov vína. Ale pestovatelia v juhozápadnom regióne Bordeaux tvrdia, že nadprodukcia a pokles domácej spotreby v prípade cenovo dostupnejších značiek zaplnili ich pivnice. Nebudú tak mať kde uskladniť plody novej úrody.

Ministerstvo poľnohospodárstva tento týždeň oznámilo, že vyčlení 160 miliónov eur na destiláciu vína a výrobu liehu, aby sa spotrebovala časť nadmerných zásob. Podľa vinára Didiera Cousineyho z Bordeaux však táto suma vystačí na pomoc malým firmám len na pár mesiacov, keď sa rozloží v rámci celého odvetví. "V našich pivniciach máme zásoby na 24 mesiacov", povedal.

Poľnohospodárske odbory v regióne Bordeaux, ktoré zorganizovali niekoľko protestov, chcú namiesto toho kompenzáciu za vyklčovanie časti viníc. Pomohlo by to znížiť produkciu a vinohradníkom by to umožnilo využiť pôdu na iné činnosti. Cousiney a ďalší pestovatelia odhadujú, že v regióne je potrebné vyklčovať najmenej 15.000 hektárov viníc, čo je plocha zodpovedajúca 21.000 futbalovým ihriskám, aby sa niečo zmenilo. Žiadajú odškodné 10.000 eur za hektár.

Vláda naposledy sponzorovala destiláciu vína v roku 2020, keď boli pre blokády spojené s ochorením COVID-19 na celom svete zatvorené reštaurácie a bary a vývoz francúzskeho vína klesol. Odhaduje sa, že vo Francúzsku pracuje vo vinárskom priemysle približne pol milióna ľudí. Ak sa nič neurobí, v nasledujúcom desaťročí bude ohrozených 100.000 až 150.000 pracovných miest, upozorňujú experti.

Predaj červeného vína vo francúzskych supermarketoch klesol v minulom roku o 15 %, podľa združenia výrobcov vína. Biele a ružové víno zaznamenali miernejší pokles odbytu, okolo 3 - 4 %. Jerome Despey, vinohradník a generálny tajomník poľnohospodárskeho zväzu FNSEA, uviedol, že to odráža širší trend. Francúzi pred 70 rokmi vypili v priemere okolo 130 litrov vína za rok, no v súčasnosti je to približne 40 litrov.