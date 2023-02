Matovič od zlosti pení: Zaujímavé, čo vyčíta ministrovi zahraničia! Vytočil sa aj Gyimesi

Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer výrokmi o možných maďarských územných nárokoch voči Slovensku straší a vyvoláva nenávisť. Na dnešnej tlačovej besede to povedal líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Káčer totiž v relácii Na telo televízie Markíza povedal, že ak by bol ruský prezident Vladimír Putin úspešnejší na Ukrajine, Slovensko by už čelilo územným nárokom Maďarska.

„Ako bývalý predseda vlády môžem povedať, že ani raz sme na Bezpečnostnej rade SR neriešili niečo podobné," povedal Matovič. Doplnil, že členom rady bol ako minister financií až do decembra 2022.

Matovič tiež povedal, že ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska. Takisto si myslí, že podobné vyhlásenia sú nevhodné aj v súvislosti s nastupujúcou volebnou kampaňou. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty," vyhlásil šéf OĽaNO.

Poslanec György Gyimesi v tejto súvislosti pripomenul aj tvrdenie ministra, že svoj výrok môže podporiť dôkazmi. „Vyzývam pána ministra, aby tie dokumenty predložil," povedal poslanec s tým, že ak ich nepredloží bezpečnostnej rade, pácha tým trestný čin. Zároveň doplnil, že ak ich Káčer nemá, mal by sa ospravedlniť Maďarsku. „Toto nepatrí do roku 2023, to patrí do štvrtej cenovej," dodal Gyimesi.