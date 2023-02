Británia prehodnotí možnosti dodávky bojových lietadiel Ukrajine, avšak k ich poskytnutiu nedôjde bezprostredne. Vyplynulo to z vyhlásenia úradu britského premiéra počas stredajšej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Londýne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

"Premiér (Rishi Sunak) poveril ministra obrany (Bena Wallacea), aby zistil, aké lietadlá by mohli byť odovzdané. Avšak treba zdôrazniť, že ide o dlhodobé riešenie, nie je to krátkodobá záležitosť – pričom práve to by Ukrajina teraz potrebovala," povedal Sunakov hovorca.

Zelenskyj vystúpil v stredu aj v britskom parlamente. Vyhlásil, že pred dvoma rokmi odtiaľ odchádzal s poďakovaním za "výborný anglický čaj", teraz však odchádza "vopred ďakujúc za výkonné anglické lietadlá".