Odštartovala už predvolebná kampaň? Krajniak sa rozhovoril o pomoci, to je ale idylka!

Na Slovensku je štandardom, že pol roka pred voľbami prestáva platiť koaličná zmluva. Aj potom však treba rokovať v rámci vlády i v parlamente o tom, aby dobré veci prechádzali a boli schválené. Po zasadnutí vlády to povedal dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

"Správame sa rovnako ako vždy. Vždy s našimi partnermi rokujeme o návrhoch zákonov, ktoré chceme predložiť," povedal novinárom Krajniak. Upozornil, že je bežné a štandardom na Slovensku, že pol roka pred voľbami prestáva platiť koaličná dohoda.

"Polrok pred voľbami bude, myslím si, 30. marca, ale predpokladám, že tak ako doteraz budeme rokovať aj s kolegami vo vláde, aj so šéfmi klubov v parlamente o tom, aby dobré veci prechádzali," zdôraznil.

Myslí si, že iba preto, že je vyhlásený termín volieb, by nemali trpieť ľudia tým, že by sa pol roka neschvaľovali veci, ktoré by im mohli pomôcť. Ak má niekto návrh, ktorý bude znamenať zvýšenie výdavkov a ukáže sa ako oprávnený s cieľom pomoci ľuďom, vždy k nemu treba doplniť informáciu, ako to chce financovať. "Presne takúto dohodu sme urobili v súvislosti s obedmi zadarmo," uzavrel Krajniak.