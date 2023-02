Muž vyrezal dieru do stien v dome a to, čo v nich našiel, ešte nikdy v živote nevidel: Preboha, čo to je?!

Nick Castro, ktorý prevádzkuje Nick's Extreme Pest Control v Kalifornii, podniká už viac ako 20 rokov – no za celý ten čas sa s niečím podobným ešte nestretol. Bol to šokujúci objav epických rozmerov.

Nedávno Castra zavolali do domu, ktorý poškodil miestny ďateľ. Vták, ako to zvyknú robiť, začal vytvárať diery – diery, do ktorých si ukladal jedlo na neskoršie jedenie. V tomto prípade tou potravou boli väčšinou žalude. Ale bohužiaľ pre všetkých zúčastnených, žalude nezostali na mieste. Namiesto toho padali do prázdnych dutín vo vnútri stien domu, píše The Dodo.

Castro vedel, že nájde nejaké žalude, keď bude rezať do steny, aby ich vyhrabal. Čo však nečakal, bolo toto. To, čo začalo ako neustály prúd žaluďov z diery, ktorú Castro vyrezal, sa čoskoro rozrástlo na doslova záplavu. Bol to ťažký oriešok. Doslova. "Stále prichádzali a prichádzali, nonstop," povedal Castro. „Predpokladalo sa, že žalude sú len asi vo štvrtine výšky steny. Ukázalo sa, že boli nahromadené vysoko až po povalu domu.“

Castro urobil v dome ďalšie diery a žalude stále prichádzali. Vysypalo sa približne 300 kilogramov orechov. Naplnili by ste tým napríklad osem veľkých vriec na odpadky. "Nikdy predtým som nič také nevidel," povedal Castro. Ďateľ bol pravdepodobne zaneprázdnený. Veľmi zaneprázdnený.

Podľa politiky Nick's Extreme Pest Control sa so všetkými zvieratami zaobchádza humánne a nikdy nie sú utratené. A tento prípad nebol iný. Nechali ďatľa tak a jednoducho zaplátali diery, ktoré urobil pred domom. Pridanie nejakého nového vinylového obkladu majiteľom domu by malo stačiť na to, aby ju povzbudilo zviera, aby si našiel nové miesto na uskladnenie potravín. A nakoniec, to je pre vtáka to najlepšie. Koniec koncov, jej tvrdá práca pri hľadaní žaluďov vyšla nazmar.