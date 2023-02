Zima chutí aj bez alkoholu! Presvedčte sa o tom v Birell nealko pop-up bare už tento víkend v Jasnej

Neviete, čo s víkendom? Poďte do Jasnej. Čaká tam na vás Birell nealko pop-up bar a s ním nekonečná zábava na snehu, skvelá hudba, známe osobnosti či perfektné nealko drinky a ešte oveľa viac.

Zábava s Birellom

Prestať fajčiť, schudnúť či dať si pauzu od alkoholu? Ak ste si s úderom polnoci na Silvestra predsavzali, že tento rok veci konečne zmeníte, Birell vás pri nealko voľbe rozhodne podrží. A to nielen na svahu. Veď zábava nemusí byť nutne spätá s alkoholom. Tú správnu párty robia priatelia, dobrá hudba, smiech a pokojne aj bar a v ňom skvelé drinky. Avšak také, ktoré vám svojou lahodnosťou pomotajú maximálne chuťové poháriky, nie hlavu.

Lahodné aj bez promile

Vyskúšať si to môžete už tento víkend v obľúbenom lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách. Čaká na vás nekonečná zimná zábava a odmena za všetky, nielen tie športové výkony, v Birell nealko pop-up bare. Nájdete ho nad Crystal Barom, pri zjazde na kabínkovú lanovku na Bielej Púti. Osviežia vás skvelé miešané nealko drinky ako Birelloni, B Sprizt či mnohé ďalšie a zahreje vás úžasný Hot Birell Punch, ktorý chutí šokujúco podobne ako obľúbený punč.

Rozprúďte krv s nealkom

S drinkom v ruke si budete môcť vychutnať jedinečnú barmanskú show či súťaž v obrích piškvorkách, napínavom Birell pongu a iných, ktoré vám pri svahu rozprúdia krv oveľa viac a bezpečnejšie ako alkohol. Mimochodom, pili ste už pivo s obrázkom na pene? Že nie? Tak neváhajte a príďte si to pozrieť na vlastné oči. Vďaka ripple machine sa z vášho Birellu v Jasnej stane skutočné umelecké dielo.

Párty ako lusk

O perfektnú náladu sa okrem sviežich Birell drinkov postará aj DJka Queen B a bránice zasa potrénuje nezameniteľná stand-up komička Simona Comedy. To však zďaleka nie je všetko! Aby sme vás presvedčili, že Birell je tu pre vás za každých okolností, na ochutnanie budú prichystané aj rozmanité nealko Birell shoty, a to úplne zdarma. Možno si nimi pripijete aj s nejakou zo známych internetových celebrít, ktoré si náš Birell pop-up bar tiež nenechajú ujsť. Ešte stále neviete, čo s víkendom? Veď je to jasné, príďte do Jasnej. Čakáme vás v sobotu i v nedeľu od 10. do 16. hodiny. Pretože zima s Birellom chutí. A to aj s nealkom.

Viac informácií o Birell pop-up bare v Jasnej nájdete na stránke: www.birell.sk/content/birell-pop-up-v-jasnej