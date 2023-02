V Turecku boli aj traja českí krajania: Čo je s nimi? Veľvyslanectvo nemá o nich žiadne správy!

Česká ambasáda v Turecku zatiaľ nemá žiadne správy o tom, že by medzi obeťami alebo zranenými pri ničivom zemetrasení, ktoré dnes postihlo krajinu, boli tiež Česi. ČTK to v telefonickom rozhovore povedal veľvyslanec v Turecku Pavel Vacek.

"Snažíme sa dopátrať osudu troch krajanov v postihnutých oblastiach. O nich nemáme zatiaľ žiadne správy, čo ale nemusí vôbec nič znamenať, "povedal vedúci diplomatickej misie, ktorý zároveň odporučil zvážiť v tejto chvíli všetky zvyšné cesty do krajiny.

"Vieme o nich od ich príbuzných. Krajania nemajú žiadnu povinnosť sa ambasáde hlásiť. Sú to českí občania, ktorí v Turecku zdržiavajú sa dlhodobo," spresnil Vacek, podľa ktorého sa veľvyslanectvo snaží byť v kontakte so všetkými krajanmi v Turecku, o ktorých vie.

V krajine je v súčasnosti podľa neho tiež tím humanitárnej organizácie Človek v tiesni, ktorý pôsobí v jednom z postihnutých miest - konkrétne v Gaziantepe. Pracovníci organizácie sú podľa neho v poriadku. "Ale sú tam veľké škody a neisté bývanie cez noc. Zrejme ju budú tráviť v autách alebo podobných prístreškoch, kde nehrozí, že na ne spadnú domy, ak by nastali ďalšie otrasy," povedal veľvyslanec.

Ambasáda medzitým pomáha skupine šiestich Čechov, ktorí sú v krajine pracovne a počas otrasov pôdy sa nachádzali v provincii Kahramanmaraş. "Prišli kvôli zemetraseniu o prístrešie. Presúvajú sa s pomocou ambasády a ďalších našich i ich vlastných kontaktov do mesta Kayseri a neskôr budú pokračovať do Ankary, odkiaľ majú odletieť späť do Česka, "opísal veľvyslanec. "Sú to mnohostokilometrové vzdialenosti a navyše situáciu komplikuje počasie, pretože všade sneží," doplnil. Samotný príval snehu nie je podľa neho sám o sebe kalamitný, ale zhoršuje situáciu na mieste - komplikuje dopravu a záchranné práce.