Muž dostal do nohy infekciu, museli mu ju rozrezať: Zábery len pre silné žalúdky! Ako sa to vlastne stalo?

Neil Baxter (44) hrá rugby 37 rokov a počas zápasov ho snáď stokrát postihli odreniny. Nerobil si teda veľa z ledva centimetrovej ranky, ktorá sa mu spravila po tom, ako ho odreli kopačkou počas sobotňajšieho ranného zápasu s jeho klubom Mistley Rugby Club proti Shelford Rugby Club.

Nemyslel na to a hral sa ďalej, no neskôr si doma všimol, že jeho noha sa zväčšila o desať centimetrov oproti normálu a bola celá horúca. Toto bol len začiatok trojmesačnej nemocničnej liečby a operácie po tom, čo mu lekári oznámili, že rana sa infikovala psím trusom.

Aj keď Neil opäť hrá rugby, zostal úplne znecitlivený v lýtku, píš Coventry Live. Hovorí, že by ste mu tam mohli „zapichnúť špendlík“ bez toho, aby to cítil. „Išiel som do nemocnice a povedali, že mám absces tesne za holennou kosťou, takže mi museli nohu rozrezať a všetko vypláchnuť. Museli nechať ranu otvorenú a všetok hnis a nečistoty postupne počas troch mesiacov odstraňovali a potom ju postupne uzatvárali,“ vysvetľuje rugbista.

Neil skončil vlani vo februári sedem dní v nemocnici, no ani o rok neskôr sa mu do lýtka nevrátil cit. Ženatý otec syna (12) a dcéry (13) povedal, že je veľmi vďačný, že môže opäť hrať rugby po tom, čo mu toto utrpenie spôsobilo dvadsať percentnú stratu svalovej hmoty a zanechalo na lýtku priehlbinu.