Ústa o vás prezrádzajú viac ako si myslíte: Čo napovedajú o vašom zdravotnom stave? Na toto pozor!

Keď príde reč na naše ústa, je toho viac, než sa na prvý pohľad zdá. Nie je to len nástroj na jedenie, ale stav našich úst môže byť skutočným ukazovateľom celkového zdravia.

Doktorka Uchenna Okoye pre The Sun prezradila, že okrem bežných vecí, ako je zubný kaz a ochorenie ďasien, nám naše ústa môžu povedať, či máme cukrovku, srdcové choroby a množstvo iných zdravotných problémov.

Pozorujete vo svojich ústach niečo z nižšie uvedeného?



1. Biele škvrny na jazyku



Zdravý jazyk by mal mať podľa doktorky svetloružovú farbu. Biele škvrny na jazyku môžu byť znakom mnohých vecí v závislosti od toho, ako vyzerá. Povlak, ktorý vyzerá ako tvaroh, je s najväčšou pravdepodobnosťou opar. Príčiny môžu siahať od zlého zdravia ústnej dutiny, pri ktorom sa baktérie množia, cez lieky, ako sú antibiotiká či astmatické inhalátory. Problémom môže byť aj sucho v ústach v dôsledku liekov, ako sú antidepresíva a lieky na krvný tlak. Imunitný systém spôsobený napríklad cukrovkou alebo rakovinou môže tiež spôsobiť biele škvrny na jazyku.Doktorka varuje, že ak máte niekde hrubú bielu škvrnu, ktorá nezmizne ani po troch až štyroch týždňoch, môže ísť o rakovinu ústnej dutiny, takže sa musíte nechať vyšetriť.

2. Farebný jazyk



Žltý jazyk môže znamenať problémy s pečeňou, zatiaľ čo modrý alebo fialový jazyk môže byť znakom problémov so srdcom. Ak ste si všimli tieto farby, čo najskôr navštívte svojho praktického lekára. Ak spozorujete modrasté škvrny na jazyku, môže to byť krvavý pľuzgier z uhryznutia jazyka, ale doktorka Okoye dodáva, že by to mohlo byť znamenie niečoho horšieho, takže je najlepšie si to nechať skontrolovať.

3. Čierny jazyk



Doktorka odhaľuje, že čierny jazyk je zvyčajne spôsobený nahromadením baktérií, najmä u fajčiarov. Tu je dôležité použiť škrabku na jazyk, hovorí. Čierny jazyk je tiež veľmi častý u ľudí, ktorí užívajú subsalicylát bizmutu (Pepto-Bismol), čo je bežný liek, ktorý ľudia užívajú na poruchy trávenia, pálenie záhy, hnačku a nevoľnosť. Čierny jazyk zmizne, keď prestanete užívať lieky.