Po prečítaní tohto príbehu si už vždy budete brávať bloček: Muž zaplatil za obyčajný burger stovky eur!

Zákazník rýchleho občerstvenia omylom zaplatil 666,50 libier (cca 750 eur) za hamburger a hranolky, ktoré mali stáť len 6,50 (cca 7 eur). Toby Wilson zostal bez peňazí, keď zaplatil za vegetariánsky burger a hranolky. Tým sa ale jeho príbeh nekončí!

Tridsaťpäťročný rodák z Manchestru ani len netušil, o koľko peňazí príde, keď po noci strávenej v Yorku navštívil Efe's Kebab Kitchen, píše portál Mirror. Nepostrehol, že na účet pribudli dve šestky navyše, a uvedomil si to, až keď o niekoľko dní neskôr, keď skontroloval svoj bankový zostatok a zistil, že jeho zdroje sa vyčerpali na nulu. Po kontaktovaní majiteľa firmy Ahmeda Abdullaha ohľadom platby kartou bol požiadaný o vrátenie peňazí prostredníctvom svojej banky.

Dvojica však zostala v patovej situácii ohľadom možného splatenia jeho neskorého občerstvenia. Aj keď vie, že k žiadnej podvodnej činnosti nedošlo, ale spôsobilo mu to týždne stresu."Je to veľmi frustrujúce. Pripúšťam, že na začiatku to bol trochu zábavný príbeh. Myslel som si, že sa to rýchlo vyrieši a banky povedia: 'Áno, je to chyba'." Ale banka robí veci veľmi pomaly,“ sťažuje sa Toby.

Od mladého muža si pýtali potvrdenie, ale kto si v noci berie bloček od jedla vo fast foode? Teraz má Toby na krku nezaplatené účty a hypotéku a je to celé veľmi nepríjemná situácia. Ahmed Abdullah chcel, aby Toby hovoril s jeho bankou z bezpečnostných dôvodov. Celé to mužovi aj vysvetlil: "Bol by som rád, keby jednali s bankou - je to bezpečnejšie pre nich aj pre mňa, a zároveň je to legálna cesta."