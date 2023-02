Európska krajina môže znovu oživiť povinnú vojenskú službu: Demokracia nie je zadarmo!

Šéf holandskej diplomacie, podpredseda vlády a líder koaličnej strany Kresťanskodemokratická výzva (CDA) Wopke Hoekstra sa netají plánmi znovu zaviesť povinnú vojenskú službu.

Informuje o tom spravodajca TASR podľa spravodajstva holandských médií. Denník De Telegraaf pripomenul, že branná povinnosť bola zrušená pred viac ako 25 rokmi. Hoekstra po ruskej agresii voči Ukrajine a najmä pre nedostatok personálu v holandskej armáde chce, aby do ozbrojených síl alebo do sociálnej služby v prospech spoločnosti vstúpilo viac ako 200.000 mladých ľudí.

Snaha CDA o znovuzavedenie povinnej vojenskej služby je už nejaký čas známy. Podľa periodika Dagblad van het Noorden Hoekstra chce "ísť o krok ďalej". "Bezpečnosť, demokracia a silná spoločnosť nie sú zadarmo, to je tvrdá lekcia, na ktorú treba reagovať," povedal.

Hoekstra to zopakoval volebnom kongrese CDA v meste Amersfoort v sobotu. Spravodajský server The Nation View spresnil, že mládenci a slečny by mali slúžiť v armáde šesť mesiacov alebo rok alebo by sa venovali sociálnym otázkam vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti.

"Mladí ľudia v tejto krajine majú veľké individuálne slobody, ktoré môže vynahradiť rok vojenskej služby," citoval server Hoekstrove slová.

Predseda CDA argumentuje, že tento návrh presadzovali aj jeho predchodcovia vo funkcii Ruud Lubbers, Jan Peter či Haersma Buma, ktorí to však nedotiahli do praxe.