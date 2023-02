Pompézny karneval v Benátkach odštartoval vo veľkom štýle: Foto hovoria za všetko!

V Benátkach sa cez víkend začal každoročný karneval. Po troch ročníkoch, keď jeho priebeh ovplyvnili opatrenia proti šíreniu infekčného ochorenia covid, je tohtoročný karneval prvý bez akýchkoľvek obmedzení.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Slávnosti sa začali v sobotu (4.2.) neskoro večer, keď loď so sochou Jednorožca a tancujúcimi umelcami preplávala kanálom Canal Grande. V nedeľu sa karnevaloví umelci plavili mestskými kanálmi na zdobených člnoch a gondolách, informovala v nedeľu agentúra DPA.

História festivalu v Benátkach siaha až do stredoveku. Je známy svojimi prepracovanými kostýmami a nápaditými karnevalovými maskami. Do severotalianskeho mesta kvôli nemu prichádzajú státisíce turistov z celého sveta. Slávnosti potrvajú až do 21. februára.