OĽaNO prišlo s tvrdením, ktoré všetkých zaskočilo: Má Matovič dokumenty, ktoré usvedčia Sulíka?!

Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú šéfa SaS Richarda Sulíka z korupcie. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že Matovič si to potrebuje skompletizovať a potom s tým oboznámi verejnosť.

Šipoš konkrétne nevie, o čo ide. Poslanec parlamentu a podpredseda SaS Branislav Gröhling si myslí, že Sulík sa bude brániť. Z Matovičovej strany ide podľa neho buď o trestný čin ohovárania alebo zadržiavania dôkazov. Gröhling sa domnieva, že Sulík podnikne v tejto súvislosti právne kroky.

OĽANO po voľbách podľa Šipoša určite nepôjde do vlády so Smerom-SD, Hlasom-SD, ĽSNS a Republikou. "S ostatnými si vieme sadnúť a rokovať. Aj SaS musí pochopiť, že spolu nemáme 70-80 percent. My tu máme tesne 50 percent, ak prídu všetci pravicoví demokratickí voliči voliť," podotkol Šipoš.

SaS pôjde do volieb samostatne, súčasťou jej kandidátky môžu byť osobnosti. Gröhling potvrdil, že prebiehajú diskusie, no chcú si byť v strane istí, že tí ľudia majú liberálne, demokratické a prozápadne nastavenie. Po voľbách SaS určite nechce spolupracovať so Smerom-SD, ĽSNS a Republikou. Čo sa týka povolebnej spolupráce s Hlasom-SD, bude pre SaS dôležité, ako sa pozerá na kauzy svojich ľudí, a ako by hlasovali napríklad pri registrovaných partnerstvách. Spoluprácu s Matovičom si Gröhling predstaviť nevie.