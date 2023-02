Gröhling vylúčil spoluprácu s viacerými stranami: Patrí medzi ne aj Hlas? Jasný postoj

Hnutie OĽaNO garantuje, že nepôjde do vlády so stranami Smer-SD, Hlas-SD, Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS), ani s hnutím Republika. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.

Podľa podpredsedu strany Sloboda a solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga si budúcu spoluprácu s Igorom Matovičom (OĽaNO) v ich strane nevedia predstaviť. Gröhling považuje za samozrejmé, že nebudú spolupracovať napríklad so stranami Smer-SD, ĽSNS či hnutím Republika. Nevylúčil však stranu Hlas, no podstatný pre nich bude ich hodnotový postoj k určitým témam, a tiež ich postoj ku kauzám ich poslancov. Podľa Gröhlinga bude SaS kandidovať samostatne, no ak sa k nim budú chcieť pridať nejaké osobnosti, sú ochotní prijať ich. Dôležité bude ich hodnotové ukotvenie, aby boli liberálni a prozápadne orientovaní. Kampaň SaS podľa neho bude konštruktívna, návrhy, s ktorými pôjdu do kampane, budú predkladať i v prípade účasti na moci. V reakcii na to, či si vie predstaviť spoluprácu s Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá zakladá stranu Jablko uviedol, že na pravicovej scéne je podľa neho viac predsedov než voličov. S Ďuriš Nicholsonovou o spolupráci on osobne nerokoval. Poslankyňa Saková kritizuje septembrový termín volieb: Toto je dôvod, prečo je problematický Šipoš sa nechcel sa vyjadriť prípadnému k odchodu povereného premiéra Eduarda Hegera z OĽaNO, on osobne sa nechystá hnutie opustiť. „Predpokladám, že toto bude najtvrdšia kampaň, ktorá stojí pred nami," povedal Šipoš. Dodal však, že majú v úmysle pokračovať v pomoci rodinám, starším, a tiež v boji proti mafii.