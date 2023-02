Poslancov čaká viacero zaujímavých návrhov: Podarí sa im prelomiť veto prezidentky?

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (7. 2.). Pokračovať majú v aktuálnej 83. schôdzi. Čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov programu.

V utorok od 9.00 h by sa mali poslanci podľa zverejneného programu venovať dvom bodom z dielne rezortu práce. Medzi nimi je aj novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Pokračovať by plénum malo tiež v diskusii o návrhu poslancov OĽANO, ktorí mienia znížiť vekovú hranicu pre vstup do polície na 18 rokov.

Zákonodarcovia by sa mali na aktuálnej schôdzi venovať aj viacerým návrhom, ktoré vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Medzi nimi napríklad zákonu o ochrane ovzdušia či novele cestného zákona. Na opätovné prerokovanie vrátila aj zákon o dani z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti eustream sadzbou 6000 eur za kilometer.

Hnutie OĽANO navrhlo zaviesť odmenu za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu či zníženie kvóra pri miestnom referende. Prišlo tiež s návrhom na úpravu procesu, ktorým môže dôjsť k zmene v usporiadaní mestských častí v Košiciach. Mesto Košice návrh označilo za populistický a vyzvalo k plnohodnotnej diskusii.

Parlament by sa mal venovať aj novele Trestného zákona z dielne Sme rodina. Hnutie navrhuje rozšíriť ochranu psov či mačiek pred týraním. Upraviť by sa tým mala aj trestná zodpovednosť za usmrtenie spoločenského zvieraťa.

Dva návrhy predložil aj Miroslav Kollár (nezaradený). Novelou zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie mieni posilniť povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov.

Nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, chcú vrátiť dotácie materským a základným školám na obedy pre žiakov. Obdobný návrh avizovalo aj Sme rodina.

V závere aktuálnej schôdze by mali zákonodarcovia rozhodnúť aj o novele zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia či o novele zákona o energetike. Na programe majú poslanci aj voľbu predsedu parlamentného zdravotníckeho výboru.