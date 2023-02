Frekventovaná diaľnica zostáva uzatvorená: Ak cestujete sem, zvoľte inú trasu

Diaľnica pod Tatrami ostáva naďalej uzatvorená, upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti. Diaľničný úsek Mengusovce - Spišský Štvrtok je neprejazdný obojsmerne celý, a to až do odvolania.

"Obchádzková trasa vedie po ceste I/18 cez mesto Poprad. Z dôvodu zlých poveternostných podmienok vyzývame občanov, aby pokiaľ to nie je nevyhnutné, odložili svoju cestu autom," upozorňuje polícia. Dobrá správa zo Žiliny: Situácia na cestách je pod kontrolou V regióne je naďalej na cestách veľmi komplikovaná situácia pre silný vietor a sneženie. Viaceré úseky sú veľmi ťažko prejazdné, niektoré cesty II. a III. triedy v priebehu dňa uzavreli. Ide napríklad o úseky Mlynica - Veľký Slavkov, od Šarpanca v smere na Rakúsy a Mlynčeky z Kežmarku, Spišský Štvrtok - Hrabušice v oboch smeroch, ale aj medzi Kežmarkom a Huncovcami. V okresoch Poprad a Kežmarok platí druhý kalamitný stupeň.