Vojnou zmietaná Ukrajina potrebuje pomoc: Desiatky miliónov ľudí žijú v kritických podmienkach

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe o kríze na Ukrajine uviedla, že humanitárnu pomoc potrebuje 17,7 milióna ľudí. Z tejto vojnou zmietanej krajiny bolo do iných európskych štátov vysídlených 7,5 milióna utečencov. TASR informuje na základe sobotnej správy agentúry Reuters.

Správa pokrýva udalosti z prvých deviatich mesiacov roku 2022 a situáciu na Ukrajine označuje za jednu z ôsmich akútnych globálnych zdravotníckych kríz. Zdokumentovaných je vyše 14.000 civilných obetí. WHO tiež uvádza, že spomedzi 471 útokov na zdravotnícke zariadenia na celom svete s použitím ťažkých zbraní došlo k 448 z nich na Ukrajine.

Správa šéfa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, ktorá bola prezentovaná výkonnému výboru WHO, v ktorom sú zastúpení aj zástupcovia Ruska a Spojených štátov, vyvolala kritiku Moskvy aj Washingtonu. Podľa Ruska je spolitizovaná a jednostranná a obsahuje nepodložené obvinenia. Moskva popiera, že by počas svojej "špeciálnej vojenskej operácie" útočila na civilné ciele.

USA v súvislosti so správou WHO zase tvrdia, že je nutné ju aktualizovať, aby zahŕňala aj incidenty od vlaňajšieho septembra. Ako povedala vo vyhlásení americká veľvyslankyňa pri OSN Bathsheba Crockerová, "ruské útoky spôsobili neopísateľné škody civilistom a kritickej infraštruktúre na Ukrajine".