Otca dvoch detí prehltla veľryba: Desivé detaily zo šokujúceho incidentu

Potápač, ktorého prehltla veľryba, si myslel, že jeho dni sú spočítané. Bizarný incident sa odohral na pobreží Cape Cod v americkom štáte Massachusetts.

Otec dvoch detí skočil do vody kvôli lovu rakov na dne mora. Z ničoho nič ho čosi udrelo. Úder opísal ako náraz 100-tonového nákladiaku. “Niečo do mňa silno narazilo a následne sa všetko ponorilo do tmy. Cítil som, ako veľryba hýbe svojím ústnym svalstvom,” uviedol Michael pre Cape Cod Times. Spočiatku sa domnieval, že sa nachádza vo vnútri žraloka bieleho, ale nevidel žiadne zuby a ani nebol zranený, informuje The Sun.

“Bol som presvedčený, že sa odtiaľ už nedostanem. V najhorších chvíľach som myslel na svojich dvoch chlapcov, ktorí majú iba 12 a 15 rokov,” dodal. Vo veľrybe strávil približne 30 až 40 sekúnd. “Niekoľkokrát mykla hlavou a zrazu som videl svetlo. Nemohol som uveriť, že som vonku,” opísal radostný moment. Jeho kolega, ktorý sa ho beznádejne pokúšal nájsť, mu pomohol dostať sa naspäť na loď.