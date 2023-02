Úrokové sadzby ešte stúpnu: Kažimír nemá dobré správy! Centrálna banka sprísňuje

Európska centrálna banka by mala zvýšiť úrokové sadzby o 50 percentuálnych bodov aj v marci a pravdepodobne to nebude ich posledný nárast. Po štvrtkovom (2. 2.) rozhodnutí o raste sadzieb si to myslí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB.

Európska centrálna banka v súlade s očakávaniami vo štvrtok sprísnila menovú politiku a zvýšila hlavné úrokové sadzby o 50 p. b. Sadzba hlavných refinančných operácií tak vzrastie na 3,00 %, sadzba jednodňových refinančných operácií na 3,25 % a depozitná sadzba na 2,50 %. "Aj keď je januárový pokles inflácie pod 9 percent veľmi vítaný, sme stále veľmi, veľmi ďaleko od cieľa. Nemôžeme si dovoliť poľaviť v tempe a na základe dnes dostupných dát na to ani nevidím dôvod," zdôraznil Kažimír. Obáva sa, že jadrová inflácia môže zotrvať na privysokých úrovniach, čo považuje za neprípustné. V momente, keď si ľudia a podniky zvyknú na vysokú infláciu a zahrnú ju do svojich očakávaní, vznikne zásadný problém. "V marci máme v úmysle pokračovať v nastolenom rytme a opätovne zvýšiť sadzby o 50 bázických bodov," avizoval Kažimír. Vtedy budú k dispozícii aj aktualizované predpovede o očakávanom vývoji ekonomiky a inflácie na tento a najbližšie dva roky. Bude teda aj čas začať sa rozprávať o tom, čo ďalej.