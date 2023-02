Revolúcia v paušáloch: O2 vám vráti peniaze a ešte dá aj Netflix v cene paušálu

Nová generácia paušálov vytvorená v spolupráci so zákazníkmi prináša exkluzívne benefity.

Koľko paušálov potrebujú Slováci? Donedávna si zákazníci mobilných operátorov na Slovensku vyberali až zo 43 možností. V O2 sa rozhodli, že nastal čas na to, aby sa veci zjednodušili. A tak urobili radikálny krok. Ich nová ponuka obsahuje iba tri paušály. Tie vznikli na základe dlhodobého výskumu a komunikácie so zákazníkmi. Vrátia vám peniaze alebo prinesú Netflix v cene paušálu. To sú unikátne výhody, ktoré momentálne na Slovensku nemajú konkurenciu.

Cashback a Netflix v cene paušálu

Zákazníci si tak už vyberajú z trojice paušálov Bezstarostný, Pohodový a Základný O2 Paušál. Tie nahradili doterajšie portfólio O2 SMART Paušálov a O2 Dát. Podobu a výhody nových paušálov najviac ovplyvnili samotní zákazníci. Tí aj vybrali top odmenu. Vôbec prvýkrát majú zákazníci možnosť využiť službu Cashback. Tá zákazníkovi vráti peniaze za neminuté dáta. Konkrétne sa vám automaticky vráti 5 € vo faktúre, ak v Bezstarostnom O2 Paušále neminiete viac ako 15 GB dát za mesiac. Počas prieskumu medzi zákazníkmi bola výhoda cashbacku absolútnym favoritom.

Klientov O2 určite poteší aj ďalšia výhoda. Rastúca popularita streamovacích služieb sa prejavila aj na požiadavkach v prieskume. Výsledkom je, že O2 ponúka v Bezstarostnom a Pohodovom O2 Paušáli Netflix v cene paušálu. V cene paušálu je Basic verzia Netflixu. V prípade záujmu si môžete doplatiť za predplatné Standard (+2 €) alebo Premium (+4 €).

Flexibilita vo výhodách

Netflixom to však nekončí. K dispozícii je stále aj existujúca ponuka služieb, ktoré O2 ponúkalo aj v minulosti – Voyo, HBO Max, O2 TV, Tidal, Refresher, Aktuality, SME, Denník N, .týždeň, a balík Microsoft 365 Personal. V rámci Pohodového a Bezstarostného O2 Paušálu si môžete vybrať 1 predplatné ako benefit v cene paušálu. Výhodou je to, že zvolený benefit v cene paušálu si môžete meniť pohodlne v aplikácii každý mesiac. Nič vás teda neobmedzuje a jeden mesiac si môžete užívať v cene paušálu filmy na HBO Max a ďalší mesiac si vychutnáte výhody služby O2 TV.

Vymeňte starý telefón

Aj nové paušály ponúkajú zľavy na nákup nového telefónu. Zľavu na telefón si môžete ešte navýšiť. A to tak, že sa zbavíte starého telefónu, ktorý vám doma leží v zásuvke, alebo prinesiete svoj aktuálny telefón a odnesiete si nový model. „Stačí, ak do ktorejkoľvek O2 predajne prinesiete svoj smartfón, naši kolegovia ho skontrolujú, ocenia v systéme a zákazníkovi vygenerujú poukážku na nákup nového zariadenia alebo príslušenstva k nemu,“ hovorí vedúci komerčného marketingu v O2 Jakub Vajda.

Zľavovú poukážku na nákup nového telefónu získate výmenou za výkup jedného alebo aj viacerých zariadení. Poukážka má platnosť 6 mesiacov a zákazník ju môže využiť na kúpu nového zariadenia či príslušenstva, alebo ju môže niekomu darovať. Vďaka kombinácii poukážky z výkupu a využitia zľavy na zariadenie môžete svoj vysnívaný telefón získať za veľmi príjemnú a dostupnú cenu.

O2 na vás záleží

„Dnešným dňom sme okrem nového portfólia O2 Paušálov predstavili aj našu stratégiu, ktorá sa bude prelínať všetkými službami, ktoré poskytujeme. ‚Pretože nám záleží‘ pre nás v O2 nie je len novým komunikačným konceptom, ale podvedome ho v O2 aplikujeme vo vzťahu k zákazníkovi už 16 rokov. A pretože nám skutočne záleží aj na tom, aby sme pre zákazníkov boli voľbou číslo jeden, rozhodli sme sa ešte výraznejšie zatraktívniť a zjednodušiť naše portfólio telekomunikačných služieb. Funkcionality, ktoré prinášame, reprezentujú to najlepšie, čo je na svetovom trhu, čo zákazníci žiadali a nepochybujem, že to ocenia,“ uviedol Milan Morávek, komerčný riaditeľ O2.

Nové O2 Paušály

„Z nových O2 Paušálov si zákazník veľmi jednoducho vyberie a už v základnej ponuke obsahujú tie najžiadanejšie funkcionality. Zákazník si ich môže obohatiť o ďalšie služby a tak si sám jednoducho vyskladať ideálny paušál pre seba. Už samotný názov mu napovie, akým by mal preňho O2 Paušál byť – Bezstarostný, Pohodový alebo Základný,“ dodal Milan Morávek.

Bezstarostný O2 Paušál za 39 € mesačne je určený pre zákazníkov, ktorí chcú mať výnimočný paušál, ktorý ich zbaví obáv z nadspotreby dát, minút či správ. Program im prináša neobmedzené dáta, volania a správy a tiež predplatné obľúbených služieb v cene paušálu. Súčasťou Bezstarostného O2 Paušálu je aj jedinečná funkcia Cashback, ktorú zákazníci poznajú najmä z finančného sektora. Cashback zákazníkovi automaticky vráti 5 € vo faktúre, ak neminie viac ako 15 GB dát za mesiac. Samozrejmou súčasťou Bezstarostného O2 Paušálu je aj zľava na zariadenia vo výške 168 €.

Pohodový O2 Paušál za 29 € mesačne spĺňa nároky väčšiny zákazníkov, ponúka bohatých 10 GB dát na čokoľvek, neobmedzené volania a správy a predplatné obľúbených služieb v cene paušálu. Súčasťou paušálu je aj zľava na zariadenie vo výške 96 €.

Základný O2 Paušál za 19 € obsahuje štedrých 5 GB dát, 100 minút volaní, neobmedzené správy a rovnako aj možnosť získať predplatné na obľúbené služby za zvýhodnené ceny. Zákazníci tiež môžu využiť zľavu na zariadenie vo výške 48 €.

PLUS k paušálu

Nový O2 Paušál so svojou skladbou dokáže uspokojiť drvivú väčšinu zákazníkov. Pre tých, ktorí hľadajú ešte niečo špeciálne a individuálne, pripravili v O2 koncept PLUS. Hneď v úvode si môžu zákazníci k paušálu pridať jednu z piatich služieb, ďalšie budú čoskoro nasledovať. Vybrať si môžu službu Maximálna rýchlosť, Turborýchlosť, Dáta nerátam, Datahit alebo Neobmedzené volania.

1. Maximálna rýchlosť

Bezstarostný O2 Paušál s neobmedzenými dátami a maximálnou prenosovou rýchlosťou do 20 Mbit/s, je možné vylepšiť s balíkom Maximálna rýchlosť. Za 10 € mesačne získa zákazník prenos dát s maximálnou dostupnou rýchlosťou siete.

2. Turborýchlosť- dostupná už čoskoro

V prípade, že zákazník Bezstarostného O2 Paušálu nepotrebuje maximálnu dostupnú rýchlosť celý mesiac, no raz za čas potrebuje rýchle dáta na stiahnutie väčších súborov, môže využiť službu Turborýchlosť v O2 aplikácii. Len za 20 centov zákazníkovi počas celej hodiny umožní balík dátovanie maximálnou dostupnou rýchlosťou.

3. Dáta nerátam

Služba Dáta nerátam poskytuje zákazníkom možnosť za 1 € počas celej hodiny využívať neobmedzene dáta bez míňania tých predplatených, napríklad na stiahnutie filmu či video-hovor. Služba je dostupná výhradne v O2 aplikácii pre Základný a Pohodový O2 Paušál.

4. Neobmedzené volania

Balík v cene 5 € mesačne bude dostupný pre Základný O2 Paušál. Je vhodný pre zákazníkov, ktorí pretelefonujú viac ako 100 minút mesačne a môžu si tak užívať neobmedzené volania každý mesiac.

5. Datahit a jednorazová obnova dát

Vďaka Datahitu získava zákazník bezplatný prenos nespotrebovaných dát. Navyše, keď sa mu dáta minuli, Datahit mu ich automaticky obnoví. V nových O2 Paušáloch si môže zákazník navýšiť dáta o 2 GB a zaplatí za ne 4 €.