Nebudete veriť vlastným očiam: Toto je najmenší Subway sendvič na svete! Detaily, ktoré vás ohromia

Nový recept na sendvič Subway bol predstavený naozaj originálne. Zjete ho na jedno sústo a meria menej ako 2,5 centimetra. Že neveríte? Čítajte ďalej!

Populárny reťazec rýchleho občerstvenia uviedol na trh svoj nový steak Teriyaki sendvič inšpirovaný Japonskom. Zároveň predstavili aj jeho rastlinnú verziu. Na označenie nového sendviču však reštaurácia chcela urobiť niečo v súlade s japonskou kultúrou „Kawaii“ teda roztomilosťou, informuje Daily Star.

Umelkyňa miniatúr Nadia Michaux teda prijala výzvu vytvoriť svoju vlastnú verziu sendviča – viac ako 12-krát menšiu verziu reálneho sendviča. Nadia strávila dva dni starostlivým sledovaním chleba a všetkých jeho ingrediencií, od kúskov steaku v štýle Philly až po červenú cibuľu a papriku.

Malý sendvič prichádza ako súčasť mikro jedla, doplnený o malý pohárik na nápoje a slamku, papierové vrecko a obrúsky. Miniatúrne jedlo vytvorila pomocou hliny a radu špeciálnych umeleckých techník a materiálov, aby oživila textúry a farby v miniatúrnom meradle. Nadia priznáva, že to nebolo jednoduché: „Myslím, že toto bola moja najväčšia výzva. Spočiatku som si neuvedomovala, aké náročné to bude. Umožnilo mi to však spojiť moju lásku k japonskej kultúre a moju vášeň pre miniatúry Kawaii, čo bolo skvelé."