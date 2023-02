Otrasné, čo sa stalo priamo na nemocničnej chodbe: Ženu nechali v bolestiach umierať celé hodiny!

Úbohá žena zomrela v nemocnici po tom, čo ju 12 hodín ošetrovali len na chodbe. Keďže jej rodina má zlomené srdce, rozhodla sa nemocnicu nekompromisne konfrontovať.

Tamara Davis (31) bola prijatá do Royal Sussex County Hospital v Brightone s ťažkou infekciou hrudníka po tom, čo doma vykašliavala krv. Pôvodne bola liečená na oddelení, ale potom sa stalo nečakané. Jej posteľ odviezli na chodbu, keď bola na záchode s hnačkou, informuje portál Daily Mail.

Jej zničená sestra Miya Davis (24) povedala, že Tamaru nechali na chodbe 12 hodín, kým ju prijali na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde jej nasadili ventilátor. Ale Tamarin stav sa stále zhoršoval až napokon tri dni po incidente zomrela na sepsu a zlyhanie viacerých orgánov.

Miya povedala, že smrti jej sestry sa dalo predísť, keby sa jej dostalo náležitej starostlivosti: "Nikdy som necítila, že by mi pukalo srdce viac, ako keď mi bolo povedané, že moja sestra sa už nezotaví. S vedomím, že jej smrti by sa dalo predísť, ak by sa jej dostalo starostlivosti a pozornosti, ktorú potrebovala, je toto trápenie ešte bolestivejšie."