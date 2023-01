Kremeľ hovorí, že medzi Ruskom a NATO nie sú žiadne kontakty: Špeciálna operácia bude pokračovať!

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že je ťažké hovoriť o kontaktoch medzi Ruskou federáciou a NATO v budúcnosti, keďže aliancia svojho času obmedzila s Moskvou akúkoľvek interakciu.

"Viete, že NATO v určitom okamihu zastavilo akékoľvek podstatné kontakty s našou krajinou, takže v súčasnosti je veľmi ťažké hovoriť o perspektívach takýchto kontaktov," povedal Peskov novinárom podľa americkej televíznej stanice CNN, informuje TASR.

Peskov takto odpovedal na otázku, či Kremeľ vidí potrebu kontaktov s NATO v súvislosti s vyhláseniami z Bruselu o možnosti priamej konfrontácie medzi alianciou a Ruskom. Kremeľ tiež ústami Peskova deklaroval, že ďalšie dodávky západných zbraní na Ukrajinu povedú len k ďalšej eskalácii konfliktu.

Podľa Peskova sa členovia západnej aliancie NATO čoraz viac zapájajú do konfliktu na Ukrajine. Upozornil však, že ich dodávky zbraní Ukrajine nezmenia celkový priebeh udalostí. "Je to slepá ulička: vedie to k výraznej eskalácii, vedie to k tomu, že krajiny NATO sa čoraz viac priamo zapájajú do konfliktu - ale nemá to potenciál zmeniť priebeh udalostí a ani to neurobí," povedal Peskov podľa agentúry Reuters.

"Špeciálna vojenská operácia bude pokračovať," zdôraznil podľa televízie CNN Peskov použijúc slovné spojenie, ktorým Kremeľ označuje inváziu ruskej armády na územie Ukrajiny.