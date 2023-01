Ambiciózne plány Ukrajiny: Čo chcú dosiahnuť v horizonte dvoch rokov? Premiér v tom má jasno!

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v rozhovore pre týždenník Politico, ktorý bol zverejnený v pondelok, uviedol, že chce, aby jeho krajina vstúpila do Európskej únie do dvoch rokov. "Máme veľmi ambiciózny plán pričleniť sa k Európskej únii do dvoch rokov. Očakávame teda, že tento rok by sa mohla uskutočniť predvstupová fáza rokovaní," povedal Šmyhaľ.

"Máme veľmi ambiciózny plán pričleniť sa k Európskej únii do dvoch rokov. Očakávame teda, že tento rok by sa mohla uskutočniť predvstupová fáza rokovaní," povedal Šmyhaľ. Kandidátsky štatút bol Ukrajine udelený vlani v júni. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však ešte ten istý rok povedal, že môže trvať až "desaťročia", kým Ukrajina vstúpi do EÚ. Blízki spojenci Kyjeva, ako napríklad Poľsko či pobaltské štáty, žiadosť Ukrajiny o vstup do EÚ silne podporujú. V piatok sa v Kyjeve uskutoční summit EÚ – Ukrajina, na ktorom sa bude diskutovať o ďalšej finančnej a vojenskej podpore Kyjeva i o otázkach členstva v eurobloku. Po prvý raz sa bude takéto stretnutie Európskej únie konať v aktívnej vojnovej zóne, komentuje Politico. Prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretne s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou i so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom.