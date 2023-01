Neoprávnené nakladanie s odpadom má dohru: Polícia navrhuje pre páchateľov tvrdý trest

Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podanie obžaloby na tri fyzické a jednu právnickú osobu so sídlom v Bratislave pre neoprávnené nakladanie s odpadmi. Páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

"Vyšetrovaním bolo zistené, že dochádzalo k protiprávnemu ukladaniu rôznych odpadov do vykopaných jám vrátane vysýpania odpadov do podzemnej vody na dotknutom území," uviedli policajti. V rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi mali obvinení medzi rokmi 2015 až 2017 neoprávnene nakladať s odpadmi vo veľkom rozsahu - takmer 7,8 milióna eur s DPH.

Obvinení podľa polície prevádzkovali činnosť zariadenia na zber odpadu bez potrebného súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. "Zberali odpad rôzneho druhu v celkovom objeme viac ako 622.000 ton od pôvodcov odpadu a tento bez súhlasu vlastníkov nehnuteľností ukladali na rôznych pozemkoch Poľnohospodárskeho družstva Vajnory v Bratislave a v obci Ivanka pri Dunaji, časť Farná," spresnili. Obvinená právnická osoba riadená dvojicou obvinených mala neoprávnene nakladať s odpadom rôzneho druhu v celkovom objeme viac ako 349.000 ton.