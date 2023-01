Je načase nad parlamentom zlomiť palicu? Politológ má jednoznačný názor: Zavládla anarchia!

V parlamente už zavládol stav anarchie, aký býva pred voľbami a poslanci sa budú viac venovať kampani a politickému marketingu. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner.

„Poslanci sa budú chcieť zapáčiť voličom, z čoho budú vyplývať návrhy, ktoré budú predkladať v parlamente,“ skonštatoval. Rovnako budú podľa neho uvažovať aj predstavitelia rozpadnutej vlády. „Nemožno očakávať, že výkon vládnutia alebo komunikácie medzi stranami bývalej koalície sa zlepší, keďže sú tam osobné animozity. Navyše, začínajú bojovať o podobného voliča, každý je súperom s každým, takže sa to bude zrejme zhoršovať,“ zhodnotil Cirner. Podľa politológa sa už od rozpadnutej vlády nedajú očakávať nejaké zásadné rozhodnutia, skôr marketingové a populistické.

Najpravdepodobnejší termín predčasných volieb je podľa Cirnera septembrový, keďže sa na tom dohodla bývalá koalícia. „Samozrejme, môže byť aj nejaké prekvapenie, ak by niektorí poslanci zahlasovali inak,“ podotkol Cirner. Predčasné voľby však podľa neho určite budú a prípadný skorší termín nebude znamenať až taký veľký rozdiel.

Cirner poukázal na to, že v histórii samostatného Slovenska bola vláde vyslovená nedôvera len druhýkrát. Prvýkrát sa to týkalo vlády Vladimíra Mečiara v roku 1994. „Vtedy sa však veľmi rýchlo vytvorila nová koalícia a do niekoľkých dní bola vymenovaná nová vláda. My tu budeme mať od decembra minimálne šesť – sedem mesiacov a možno aj viac vládu, ktorú musí kontrolovať prezidentka a nemôže robiť zásadné rozhodnutia,“ podotkol politológ.

Zároveň si myslí, že na niektoré rozhodnutia sa podarí nájsť v parlamente dostatok hlasov, pretože aj opozícia bude mať záujem na tom, aby sa problémy nestupňovali - napríklad aby neprepadli európske peniaze z plánu obnovy a riešila sa energetická kríza.