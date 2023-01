Takú extrémnu kampaň pred prezidentskými voľbami si Česi snáď nepamätajú: Prehnal to Babiš?

V politickom marketingu nie je žiadna etická hranica. Na rozdiel od toho komerčného v ňom neexistuje etický kódex, čo je problém. Spravodajkyni TASR to v rozhovore povedala politická konzultantka Alžběta Králová z Inštitútu politického marketingu v Prahe.

Negatívne predvolebné kampane založené na vymyslených tvrdeniach sú podľa nej bežné. Pripomenula českú prezidentskú voľbu v roku 2013, v ktorej bola negatívna kampaň založená na problematike Benešových dekrétov. Kandidáta Karla Schwarzenberga zdiskreditovala pred druhým kolom volieb. "O päť rokov neskôr zase klamlivé bilbordy – Stop imigrantom a Drahošovi, táto krajina je naša! Voľte Zemana! – ktoré pravdepodobne ovplyvnili výsledky volieb," doplnila Králová.

Kampaň pred tohtoročnými prezidentskými voľbami však považuje za extrémnu. Kandidát Andrej Babiš podľa nej prekročil morálnu hranicu toho, čo je ešte únosné. "V podstate parazitoval na strachu občanov z vojny a strach je jedna z najsilnejších emócií," povedala politická konzultantka a dodala, že ľudia sa v prezidentských voľbách rozhodujú primárne podľa emócií. Eticky by to malo byť neprijateľné, na jeho voličov to však môže fungovať, domnieva sa Králová.