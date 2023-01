Spravil si hanbu: Putinove najnovšie fotky prekvapili! Naplno ukázali to, čo chcel skryť

Po oficiálnom zverejnení jednej z fotografií sa ukázalo, že prezidentove topánky majú zvýšený opätok, čo mu k jeho výške 170 centimetrov pridáva asi 2,5 centimetra. Putin je všeobecne vnímaný ako muž, ktorý veľmi dbá na svoj imidž na verejnosti.

Pracuje na tom, aby vyvolával dojem tvrdého vodcu. Necháva sa preto zobrazovať ako hráva hokej, pózuje za volantom vojenských vozidiel, jazdí na koni a chytá ryby s odhalenou hruďou, napísala Sky News.

LOL, Putin's so teeeeny tiny.

Russia's president... a man so insecure & self-obsessed, that he wears high heeled shoes... And in an effort to make himself look even taller, the 🤡 has smaller students from Moscow's state university stand next to him

🤏 smol man @KremlinRussia_E pic.twitter.com/osywnF3zZ7