Sú tanky v boji proti Rusku superzbraň? Expert povedal to, čo by Ukrajinci radšej nepočuli!

Po dodávke tankov, ktoré Ukrajine poskytnú USA a Nemecko, bude početná prevaha stále na strane Ruska. Či kvalita západnej technológie bude schopná tento pomer zvrátiť či aspoň zmierniť, ukáže až čas. ČTK to povedal Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií Univerzity obrany.

Tanky sú podľa neho pre zvrat v bojoch na Ukrajine absolútne nevyhnutné, avšak výcvik posádok a získanie návykov pre používanie tankov na tejto vysokej technologickej úrovni zaberie Ukrajine čas. USA a Nemecko poskytnú Ukrajine tanky Abrams a Leopard.

"V tejto chvíli nie je možné hovoriť o zásadnom kroku, ktorý posunie vývoj konfliktu v prospech Ukrajiny. Politické rozhodnutie o poskytnutí tejto techniky je vec jedna, druhou vecou potom je, koľko kusov tankov Ukrajina dostane, a predovšetkým kedy budú ukrajinskej armáde k dispozícii, a to vrátane zabezpečenia výcviku posádok a zabezpečenia materiálnej technickej podpory, vrátane munície, náhradných dielov a servisných služieb, "uviedol Petráš.

Podľa neho práve lehoty na dodanie tankov do miest nasadenia a zabezpečenie výcviku posádok aj logistického zabezpečenia nebude otázkou niekoľkých dní, ale skôr týždňov.

"Tu je potrebné mať na zreteli nielen potrebu posádky tankov vycvičiť, ale začleniť tieto tanky do stanovených bojových zostav spolu s ďalšími jednotkami, zabezpečiť súčinnosť s ďalšími druhmi síl, teda s jednotkami vzdušných síl, prípadne špeciálnymi silami, a potom zrejme to najdôležitejšie – do ktorých miest frontové línie budú jednotky s týmito tankmi zasadené, "uviedol Petráš.