V týchto mestách si obyvatelia za teplo priplatia: Firmy budú platil o 51 percent viac!

Cena tepla pre odberateľov Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH), obyvateľov Prievidze a Novák, stúpne v tomto roku v porovnaní s tým minulým o 11,8 percenta, v Zemianskych Kostoľanoch o 14,7 percenta. Zvýšenie reflektuje opatrenie vlády v podobe zastropovania cien energií. Firmy a majitelia nebytových priestorov budú platiť o 51 percent viac.

"Dosah na cenu pre PTH je predovšetkým dosahom nákladov na nákup tohto tepla, tzn. od výrobcu Slovenských elektrární, ktoré takisto zaznamenali nárast vstupov do výroby. Predovšetkým sú to enormné ceny na povolenky CO2, ktoré vstupujú do tepla a výroby tepla v samotnej elektrárni," načrtol predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.

Aj Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ktoré dodávajú uhlie do Elektrárne Nováky, boli podľa neho nútené zdvihnúť cenu produkcie, a to na základe ďalších vstupov. Januščák, ktorý je i predsedom dozornej rady HBP priblížil, že bane budú mať za minulý a tento rok náklady za elektrickú energiu o štyri milióny eur vyššie, čo je viac ako 100-percentný nárast.

"Po definitívnom odsúhlasení cenovej regulácie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spoločnosť dostala cenový výmer pre Prievidzu na úrovni 209 eur bez dane z pridanej hodnoty za megawatthodinu (MWh), pôvodná cena v roku 2022 bola 138 eur, čo je medziročne nárast o 51 percent," ozrejmil predseda predstavenstva.