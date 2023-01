EXKLUZÍVNE! Trailer nového slovenského filmu. Komédia, aká tu ešte nebola!

Juraj Hrčka ako psychiatrický pacient, Michal Kubovčík ako jeho sok v láske a Vlado Černý ako skorumpovaný policajt, ktorý si chce pred odchodom do dôchodku prilepšiť poslednou lúpežou. Nový čas exkluzívne ako prvý zverejňuje trailer ku komédii Villa Lucia, ktorý divákom sľubuje kopec akcie, vtipných hlášok a jeden milostný trojuholník.

Známe porekadlo hovorí: „Za všetkým hľadaj ženu“. Je to aj prípad slovenskej filmovej novinky s názvom Villa Lucia. Na začiatku bláznivého dobrodružstva trojice hlavných hrdinov totiž stojí láska k jednej žene – krásnej Lucii Renerovej, ktorú si zahrala populárna česká herečka Hana Vagnerová. Ale poďme po poriadku.

Film je príbehom trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy. Cyril (Juraj Hrčka) si po niekoľkých teatrálnych pokusoch o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v psychiatrickej liečebni a práve dnes sa jej chce v rámci terapie za všetko ospravedlniť. Gorazd (Michal Kubovčík) je s Luciou zasnúbený a práve dnes musí svoj vzťah pred nestabilným Cyrilom utajiť. Svätopluk (Martin Meľo) sníva o tom, že práve dnes má poslednú šancu dať starú partiu dokopy. Cyril si to v trochu nedobrovoľnom sprievode svojich dvoch kamarátov namieri rovno do Luciinho rodného domu – starej vily nad mestom. Nikto z trojice však netuší, že tú má práve dnes v pláne vykradnúť bizarná partička lupičov – dvaja skorumpovaní policajti (Vlado Černý, Tomáš Mischura) a jeden beznádejne poverčivý taxikár „Džeremy z Vrakune“ (Zdeněk Godla).

Partia je rozohraná. Traja kamaráti, jedna žena, traja zlodeji, jedna vila. Ako toto môže dopadnúť? Trailer naznačuje, že nudiť sa rozhodne nebudeme. „Film je posledné ,veľké letné‘ dobrodružstvo našich prerastených chlapcov,“ hovorí s úsmevom režisér a producent filmu Villa Lucia Michal Kollár a dodáva: „Veríme, že mužská časť publika sa zasmeje, pretože ,je to naozaj o nás‘ a tá ženská, pretože ,je to naozaj o vás‘.“ Tvorcovia sa netaja tým, že by chceli svojou „skutočnou komédiou“ Slovákov konečne v kinách poriadne pobaviť.

Okrem romantiky a humoru však vo Ville Lucii nebude núdza ani o akciu v štýle hollywoodskych blockbusterov. Na hercov čakala výzva v podobe kaskadérskych kúskov a na tvorcov zase výzva v podobe množstva digitálnych efektov. Juraj Hrčka si napríklad vyskúšal, aké je to visieť nahý vo výške 12 metrov. Režisér chcel pôvodne využiť profesionálneho kaskadéra, no keďže ten nemal potrebné „komediálne pohyby“, herec napokon musel zvládnuť všetky kaskadérske scény sám.

Samostatnou kapitolou bola scéna automobilovej naháňačky v bratislavskom podhradí, kombinovaná s prestrelkou a výbuchmi, pri ktorej priam čakáte, že sa každú chvíľu odniekiaľ vynorí Bruce Willis v roztrhanom tričku. Jej časť sa si môžete pozrieť aj v traileri. Režisér prezradil, že scéna sa natáčala 2 noci a rozbili sa pri nej 3 autá, no dorobiť do 6-minútovej sekvencie všetky digitálne efekty trvalo filmárom celý rok. Podľa Michala Kollára ide o unikát nielen v slovenskej kinematografii. „Keďže v blízkosti Hradu či Parlamentu nebolo možné urobiť reálny výbuch či prestrelku, museli sme si pomôcť kombináciou všetkých druhov digitálnych trikov – od 3D modelov cez zelené plátno až po obrovské, niekoľkometrové LED panely. Niektoré z týchto technológií doteraz v slovenskom filme ešte neboli použité,“ uviedol režisér.

Ak vás trailer dostatočne navnadil, na komédiu Villa Lucia sa môžete tešiť v slovenských kinách už 9. marca 2023.