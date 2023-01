Sila, čo povedal Matovič o obedoch pre deti zadarmo: Trúfalý výrok hodný lídra OĽANO!

Opätovné zavedenie obedov zadarmo pre deti na základných a stredných školách by bolo nebezpečné správanie a mohlo by to zásadne ublížiť verejným financiám. Na tlačovej konferencii to v stredu povedal líder hnutia OĽANO Igor Matovič.

Návrh na opätovné zavedenie obedov zadarmo predložila do Národnej rady (NR) SR poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina). "Budeme mať aj na tieto témy debatu so Sme rodina. Ako republika sa musíme správať obozretne. V takom stave, keď je takzvané bezvládie, ratingové agentúry veľmi obozretne pozerajú na akékoľvek prijaté záväzky, lebo to je obdobie, keď vás to láka urobiť populistické jatky z parlamentu a rozdávať ako po nebohom," vyjadril sa Matovič. Dodal, že sa budú snažiť presvedčiť poslancov, aby sa správali zodpovedne, pretože podľa jeho slov môžu zásadne ublížiť verejným financiám. "Nielen momentálne, ale ak nám ratingové agentúry znížia pre takéto správanie hodnotenia, tak sa to výrazne premietne do financovania štátneho dlhu, ktorý máme momentálne na krku dostatočne veľký. Bolo by to nebezpečné správanie, budeme sa o tom baviť," povedal Matovič.