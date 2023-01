Šialené, čo vymysleli Rusi: Chcú sa úplne zatvoriť pred svetom? Zákon sa týka aj cudzincov

Prekračovať hranice Ruska motorovým vozidlom by od 1. marca mohli iba tí, ktorí o to dopredu zažiadajú, pričom úrady by registráciu mohli zamietnuť. Podľa serveru RBC to predpokladá novela cestného zákona, ktorú v pondelok schválila v prvom čítaní Štátna duma, teda dolná komora ruského parlamentu.

"Prekračovanie hraníc sa bude uskutočňovať vo vyhradenom termíne a čase v súlade s postupom stanoveným ruskou vládou," uvádza sa v novele zákona, ktorá má podľa autorov skrátiť čakací čas na cestných hraničných priechodoch Ruskej federácie. Opatrenie sa má týkať tak ruských občanov, ako aj cudzincov. Dátum a čas prekročenia hranice si bude možné dohodnúť elektronicky, pričom úrady budú môcť rezerváciu zamietnuť v prípade, ak žiadateľ "nepredloží potrebné dokumenty a informácie". Návrh počíta s tým, že opatrenie vstúpi do platnosti 1. marca 2023 a bude platiť rok. Príšerné, čo sa deje na Ukrajine: Riskuje krajina pomoc západu? Zelenskyj tvrdo zakročí Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu podľa odhadov opustili Rusko státisíce ľudí. Kyjev koncom decembra varoval, že ruské vedenie sa chystá uzavrieť ruské hranice pre mužov a vyhlásiť novú vlnu mobilizácie do vojny na Ukrajine.