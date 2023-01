Jurajovi Šeligovi už praskli nervy: Pellegrini by sa mal vyfarbiť! K čomu vyzval stranu Hlas?

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval stranu Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a jej predsedu Petra Pellegriniho, aby sa „vyfarbili" a svojim hlasovaním ukázali, či chcú chrániť Špecializovaný trestný súd (ŠTS) a Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Ako ďalej uviedol v tlačovej správe, buď zahlasujú za jeho pozmeňujúci návrh na ústavnú ochranu spomínaných inštitúcií „alebo budú podporovať Roberta Fica (Smer-SD) a spol., ktorí pracujú na ich systematickej likvidácii". Poslanec dodal, že Fico a ďalší urobia všetko preto, aby tieto inštitúcie zrušili. „Ústavná úprava by im to výrazne sťažila a ochránila by tak orgány určené na odhaľovanie a súdenie tej najťažšej korupcie," tvrdí Šeliga.

Poslanec ďalej uviedol, že Pellegrini rád o sebe hovorí, že je iný ako Smer - sociálna demokracia. „Stále sa nevedia jasne vyjadriť. Jeden hovorí, že špeciálneho prokurátora treba pripraviť o funkciu, ďalší zrazu potrebuje širokú diskusiu a tretí radšej mlčí. Pritom je to jednoduché - chcem zrušiť ÚŠP a ŠTS alebo nie?," tvrdí Šeliga.