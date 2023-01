Česi si onedlho zvolia novú hlavu štátu: Prezidentské voľby môžu dosiahnuť historickú účasť

Na druhom kole českých prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 27. a 28. januára, sa chce zúčastniť 82 percent voličov. Deväť percent je rozhodnutých, že k voľbám nepôjde. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre Český rozhlas, ktorý výsledky zverejnil v piatok.

V prvom kole hlasovalo 68,2 percenta voličov, čo bola vôbec najvyššia účasť vo voľbách českej hlavy štátu a od vzniku samostatnej ČR tretia najvyššia účasť po voľbách do Poslaneckej snemovne v rokoch 1996 a 1998, keď hlasovalo 76,4 percenta a 74 percent voličov.

Podľa Medianu sa chcú na budúci týždeň k volebným urnám dostaviť najčastejšie ľudia vo veku 18-29 rokov, vysokoškoláci a voliči súčasných favoritov Petra Pavla a Andreja Babiša.

Z tých, ktorých kandidáti do druhého kola nepostúpili, sa o konečnú voľbu najviac zaujímajú voliči Pavla Fischera. Zúčastniť sa na nej chce 94 percent z nich.

Z voličov, ktorí v prvom kole hlasovali za Danušu Nerudovú, plánuje účasť aj v ďalšom volebnom kole 86 percent ľudí. Medzi priaznivcami neúspešných kandidátov Marka Hilšera a Jaroslava Baštu je to zhruba 70 percent.

Autori prieskumu sa respondentov tiež pýtali na to, ako sú spokojní s tým, že do druhého kola postúpili práve Pavel a Babiš. Kladne na to odpovedalo 54 percent ľudí.

Do rozhodujúceho druhého kola prezidentských volieb postúpili minulý týždeň v sobotu Petr Pavel (35,40 percenta hlasov) a Andrej Babiš (34,99 percenta hlasov).