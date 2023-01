Meteorológovia varujú: Počasie bude pod psa! Slovensku hrozí poľadovica, sneh, vietor či povodne

Na celom Slovensku treba v piatok ráno počítať s poľadovicou. Vo väčšine krajov sa tiež môžu počas dňa tvoriť snehové jazyky a záveje, v niektorých oblastiach meteorológovia varujú aj pred snežením či vetrom. Na juhu a východe tiež platia výstrahy prvého až tretieho stupňa pred povodňami.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí vo väčšine krajov do 10.00 h, v Bratislavskom a Trnavskom kraji do 9.00 h. S tvorbou snehových jazykov a závejov treba počítať od obeda počas celého dňa. Rovnako od obeda platí výstraha pred snežením v Košiciach. Podľa SHMÚ môže od 12.00 h silnejšie zafúkať v celom Košickom kraji, tiež vo väčšine Prešovského. Výstraha prvého stupňa platí až do večera.

Najvyšší, tretí stupeň výstrahy pred povodňou meteorológovia vydali pre okresy Trebišov-Roňava a Sobrance. Druhý stupeň výstrahy platí v okresoch Košice-okolie (Bodva), Košice-okolie (Hornád), Michalovce a Trebišov bez Roňavy. Riziko povodne je aj v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Košice a Humenné, kde momentálne platí prvý stupeň výstrahy.