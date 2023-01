Vážne majú v ruskej armáde čas riešiť aj takéto veci? Generál mení názor, menia sa aj pravidlá!

Ruský generál a poslanec Viktor Sobolev zmenil názor na holenie vojakov ako "základ disciplíny". Po tom, čo sa na obranu fúzov moslimov v uniformách ozval vodca autonómneho Čečenska Ramzan Kadyrov, pokladaný za blízkeho spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina, Sobolev vyhlásil, že je proti neupravenosti vojakov, a nie proti noseniu brady.

Rôzne názory ohľadom vzhľadu vojakov zaujali ruské médiá. "Bol som na prehliadke pluku z Čečenskej republiky pred odoslaním do 'špeciálnej vojenskej operácie'. Bol tam aj šéf republiky. Dá sa povedať, že vyzerali (čečenskí vojaci) veľkolepo, boli výborne vybavení výstrojou. Mali rovnaké uniformy, s rozlišovacími znakmi. Všetci mali brady - a nikto nebol proti, ani ja. Bolo by hlúpe požadovať, aby sa oholili," vyhlásil Sobolev podľa serveru RBK.

Generál, ktorý je členom branného výboru dolnej komory ruského parlamentu, si však neodpustil poznamenať, že vojaci majú vyzerať ako zo škatuľky bez ohľadu na to, či sú s fúzami, alebo bez, ako aj bez ohľadu na to, či sú vo vojne, alebo nie. Každopádne "neupravenosť" je neprijateľná, zatiaľ čo fúzy - aspoň tie, ktorých dôvodom je náboženské vyznanie, sú podľa Soboleva prípustné, pretože to moslimské jednotky stmeluje.

Pôvodne však Sobolev fúzy u vojakov kritizoval. Proti tomu sa ohradil Kadyrov a vyjadrenie označil za "provokáciu" proti moslimom. Argumentoval tým, že 99,9 percenta čečenských vojakov bojujúcich na Ukrajine nosí bradu v súlade so svojou vierou.

Bradu si nechávali narásť aj západní vojaci, vrátane českých, pri pôsobení v misiách v moslimských krajinách.