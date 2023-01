Rusi si poriadne veria! Aha, ako provokujú: Toto Američanov poriadne naštve!

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) začala trestné stíhanie proti občanovi Spojených štátov pre podozrenia zo špionáže. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP a stanice Sky News. FSB vo svojom vyhlásení neuviedla totožnosť občana USA ani to, či došlo aj k jeho zadržaniu.

Podľa nej je podozrivý z toho, že zbieral bližšie nešpecifikované spravodajské informácie biologickej povahy. "Američan je podozrivý zo zhromažďovania spravodajských informácií v biologickej sfére, namierených proti bezpečnosti Ruskej federácie," dodala FSB, ktorá nezverejnila totožnosť stíhaného občana USA.

Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom, ktoré sú už roky napäté, sa ešte zhoršili po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin minulý rok vo februári poslal vojakov na Ukrajinu, konštatuje AFP.

V uplynulých rokoch zadržali v Rusku na základe obvinení z trestných činov niekoľko občanov USA. Niektorých z nich nakoniec oslobodili výmenou za Rusov väznených v Spojených štátoch.

Minulý mesiac Moskva oslobodila americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, ktorá bola zatknutá za to, že do krajiny prepašovala kanabisový olej. Grinnerovú Rusko vymenilo za obchodníka so zbraňami Viktora Buta.

Amerického občana Paula Whelana zadržali v Moskve ešte v roku 2018 a odsúdili na 16-ročné väzenie pre "obvinenia zo špionáže". Zostáva vo väzení.