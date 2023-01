Veľká rana pre Ukrajinu: Zrútil sa vrtuľník, medzi obeťami je minister († 42)! Bol to zámer alebo nehoda?

Šestnásť ľudí vrátane vedenia ukrajinského ministerstva vnútra a dvoch detí zahynulo pri dnešnom páde vrtuľníka v meste Brovary pri Kyjeve. Oznámil to náčelník ukrajinskej polície Ihor Klymenko. "Dnes ráno sa v Brovaroch zrútil vrtuľník patriaci štátnej záchrannej službe. V dôsledku leteckej katastrofy zahynulo vedenie ministerstva vnútra: Minister (Denys Monastyrskyj), prvý námestník ministra a štátny tajomník, "uviedol policajný šéf.

The Cabinet of Ministers of #Ukraine confirms the deaths of Minister of Internal Affairs Denis Monastyrski, his deputy Yevgeny Enin and State Secretary Yuri Lubkovich. pic.twitter.com/FgkOoWO8TL

Spresnil, že deväť z 18 obetí bolo na palube havarovaného stroja. Medzi 22 hospitalizovanými zranenými je desať detí.

Helikoptéra sa podľa dostupných informácií zrútila pri budove materskej školy a bytovky. V škôlke sa v tom čase nachádzali aj deti a zamestnanci. Video s horiacim vrakom sa krátko po nešťastí objavilo na sociálnych sieťach.

The scale of the fire after the helicopter crash in #Brovary. According to the police, three people were killed and five have been injured. pic.twitter.com/qMjR3cuaZp