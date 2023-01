Fico si diktuje! Smer nepôjde s hocikým, od budúcich partnerov bude žiadať 3 veci!

Opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) bude žiadať od budúcich partnerov tri podmienky, ak budú súčasťou rokovania o novej vláde. Ide o protifašistické, proeurópske a výrazne prosociálne podmienky.

Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. „Keď sa v tomto stretneme, nikoho zo spolupráce nevylúčime," tvrdí Fico.

Šéf Smeru-SD si zároveň nevie predstaviť, že by Slovensko mohlo uvažovať o odchode z Európskej únie (EÚ), ktorý niektoré politické strany požadujú. „Bola by to obrovská chyba. Avšak Slovensko musí byť výraznejším hráčom v EÚ. Vidíme tému, že chcú odobrať štátom právo veta. Keby som bol predsedom vlády, už je z toho veľká téma," dodal Fico.