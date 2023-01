Referendum sa blíži: Ako krúžkujete a čo potrebujete so sebou? Tu sú všetky odpovede!

Počas sobotného (21. 1.) referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz.

Ak hlasuje inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje aj hlasovací preukaz. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do určenej schránky, hrozí mu pokuta 33 eur.

Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.