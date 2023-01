Ruský vodca Vladimir Putin údajne nariadil novovymenovanému veliteľovi okupačných síl na Ukrajine Valerijovi Gerasimovovi, aby do marca dobyl Donbas.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre Freedom TV to povedal hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov.

„Toto nie je prvý časový rámec. Zakaždým sa to oneskorilo. Bude to už rok od začiatku rozsiahlej invázie a rok, odkedy 'dobyli Kyjev za tri dni'. Nepodarí sa im to ani tentoraz,“ povedal Jusov a dodal, že Putin sa nevzdal svojich plánov zničiť Ukrajinu ako nezávislý štát a Ukrajincov ako národ.