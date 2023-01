Dobré správy pre obchodníkov? Heger prezradil, ako budú fungovať zálohy pre malé firmy!

Dodávatelia nastavia zálohové platby pre malé firmy v regulácii podľa zastropovaných cien energií stanovených vládou. Limit ročnej spotreby komodity je 30 megawatthodín (MWh) pri elektrine a 100 MWh pri plyne. Štát uhradí malým firmám 100 % rozdielu medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií.

Uviedol to po pondelňajšom (16.1.) mimoriadnom rokovaní vlády dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). "Dnes sa konalo rokovanie vlády, na ktorom sme schválili nariadenie. Ním sa zálohové platby nastavia podľa zastropovaných cien pre podnikateľov pri elektrine do 30 MWh a pre podnikateľov so spotrebou plynu do 100 MWh ročne. Pri týchto podnikateľoch sme tiež urobili zmenu. Budú mať kompenzovaných nie 80 % z rozdielu, ale 100 % z rozdielu (medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií, pozn. TASR), pretože práve oni vychádzali z regulovaných cien, ktoré boli najvyššie," priblížil Heger.



Tých 20 % z najvyššieho prebytku je výrazne vyššia suma, ako majú ostatní podnikatelia, ktorí v súčasnosti nakupujú energie na trhu. "Komodita dnes totiž stojí na trhu výrazne menej," spresnil dočasne poverený predseda vlády. Malí podnikatelia budú mať komoditu za 199 eur (za elektrinu), respektíve za 99 eur (plyn).

Heger dodal, že tým podnikateľom, ktorým už v poslednom období prišli zálohové faktúry s extrémne vysokými cenami energií, na základe dohody s dodávateľmi energií sa vystavia nové zálohové faktúry.