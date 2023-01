Bolesť stále neprechádza a jedna tabletka je málo: Môžete si vziať spolu Ibuprofen a Paracetamol?

Mnoho ľudí trpí pri bolestiach aj dilemami a snaží sa vyhýbať liekom tak dlho, ako je to len možné. Niekedy však bolesti zvíťazia a čo je horšie, sú aj situácie, keď jeden typ lieku proti bolesti jednoducho nestačí.

Môžete užívať ibuprofen aj paracetamol spolu? Portál The Sun sa pozrel na názor odborníkov. Britská zdravotnícka organizácia sa vyjadrila jednoznačne: "Ak máte 16 alebo viac rokov, je úplne bezpečné užívať paracetamol a ibuprofen spolu."

Podľa lekárov si môžete si vybrať, či budete užívať obe tablety súčasne, alebo urobíte medzi dávkami odstup. Môžete si napríklad rozdeliť svoje štvorhodinové dávky s odstupom dvoch hodín. Existujú aj voľnopredajné lieky, ktoré kombinujú paracetamol a ibuprofen, takže nepotrebujete balenie oboch.

Zdravotníci však zdôrazňujú, že by ste si mali dobre premyslieť, či skutočne potrebujete dve dávky. V prípade, že máte závažnejší problém a necítite úľavu ani po troch dňoch domácej liečby, možno by stálo za to navštíviť svojho praktického lekára.

Lekári zároveň upozorňujú, že pri mladších ľuďoch treba byť opatrnejší. Rodičia by svojim deťom ibuprofen a paracetamol spolu rozhodne dávať nemali. Ak sa zdá, že jeden z liekov nepomáha, mali by ste jednoducho prejsť na druhý liek proti bolesti.