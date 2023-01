Trápia vás otázky o víkendovom referende? Opýtajte sa ministerstva! Zverejnili čísla

S otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra SR. Až do piatka (20. 1.) sú k dispozícii denne od 7.30 do 15.30 h. V deň konania referenda, v sobotu (21. 1.), môžu občania zavolať od 7.00 do 22.00 h. Telefónne čísla sú 02/48592317 a 02/48592312.

Informácie k referendu občania nájdu aj na webovom sídle Ministerstva vnútra SR, pripomenul rezort. V sobotnom referende sa budú môcť ľudia vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Exminister Sulík reaguje na vysoké zálohové faktúry: Na Hirmanovi nenechal nitku suchú