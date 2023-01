Hrôzostrašný pád lietadla, trosky stroja sú v plameňoch: Zahynula väčšina pasažierov

Havária lietadla si vyžiadala najmenej 40 obetí. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu armády.

"Všetky záchranné zložky sa teraz sústreďujú na uhasenie ohňa a záchranu cestujúcich," povedal miestny predstaviteľ Gurudutta Dhakal.

🚨#BREAKING: Passenger Jet With At Least 70 People On Board Crashes

Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead pic.twitter.com/tbEM3zW9DR