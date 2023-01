Najmenej 16 obetí si dnes ráno vyžiadala havária lietadla v Nepále. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu armády.

Stroj spoločnosti Yeti Airlines so 72 ľuďmi na palube, medzi ktorými bolo desať cudzincov, smeroval podľa serveru The Kathmandu Post z metropoly Káthmándú do mesta Pokhara, kde sa zrútil. Na záberoch z miesta nešťastia sú vidieť plamene stúpajúce z trosiek. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm — Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) January 15, 2023

