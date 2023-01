Škandalózne obvinenie premiéra Hegera! Pre energie sa osopil na podnikateľov aj samosprávy, zaplatí za to?

Za zlyhania vlády viní podnikateľov. Premiér Heger v sobotu kuriózne reagoval na to, že vláda nastavila kompenzácie vysokých cien energií pre firmy až spätne po tom, čo zaplatia januárové zálohové faktúry za teplo a elektrinu. Mnohým stúpli ceny deväťnásobne.

Vláda situáciu vyriešila tým, že podnikatelia dostanú nové faktúry so zastropovanými cenami a zvyšok preplatí štát dodávateľom. Heger však hovorí, že si za situáciu môžu sami majitelia podnikov a zástupcovia firiem, ktorí rokujú s vládou.

„Nikto od októbra do konca roka neprišiel, haló, zabudli ste na to, že nám prídu vysoké zálohové faktúry. Počuli ste to niekoho povedať? Pokojne mohli prísť kedykoľvek,“ kritizoval Heger.

„Prečo samosprávy v októbri alebo novembri nepovedali, počkajte, my budeme mať problém s preddavkami?“ osopil sa aj na mestá a obce. Vraj keby o tom vláda vedela, tak to nastaví vopred. „Takto to chceli, tak to tak majú. Teraz je nová požiadavka, prerobíme to a problém bude, chvalabohu, vyriešený,“ dodal.

Do Hegera sa pustil Peter Pellegrini. „Odvolaný predseda vlády celému Slovensku oznámil, že za vysoké zálohové platby za energie si môžu sami podnikatelia a samosprávy. Nepovedali totiž vláde, že nechcú platiť tak veľa, a je to teda celé ich chyba. To je taká nehoráznosť, že Heger by mal okamžite prestať fantazírovať o akejkoľvek svojej novej vláde a navždy zmiznúť z verejného priestoru,“ myslí si líder Hlasu.