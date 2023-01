Greta Thunbergová vyzýva na odpor: Chceme ukázať, ako vyzerá moc ľudí! Protesty sa rozširujú

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová navštívila v piatok nemeckú obec Lützerath, aby podporila ľudí protestujúcich proti rozšíreniu hnedouhoľnej bane Garzweiler. Ostro kritizovala násilný postup polície, ktorá sa od stredy snaží demonštrantov z oblasti vytlačiť, aby sa mohlo začať s demoláciou vysťahovanej obce.

Podľa Thunbergovej je to, čo sa deje v Lützerathe, šokujúce. Poznamenala, že podobné veci sa bohužiaľ dejú na celom svete. Ako konštatovala, ak vlády a koncerny takto spolupracujú na ničení životného prostredia a ohrozujú množstvo ľudí, obyvatelia sa musia proti tomu postaviť a ozvať sa. "Chceme ukázať, ako vyzerá moc ľudí, ako vyzerá demokracia," zdôraznila.

Thunbergová sa bola pozrieť aj na samotnú povrchovú baňu, kam si priniesla transparent s nápisom v angličtine "Keep it in the ground" (Nechajte to v zemi).

Švédska aktivistka navštívila Lützerath už v septembri 2021. V sobotu sa zúčastní na plánovanej demonštrácii proti likvidácii tejto obce.

Pracovníkom Spolkovej agentúry pre technickú pomoc (THW) sa počas noci nepodarilo dostať aktivistov z tunela pod Lützerathom, kde im podľa polície môže hroziť nebezpečenstvo. Obsadením tunela chcú demonštranti zabrániť nasadeniu ťažkej techniky.